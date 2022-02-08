Дослідження: дві дози вакцини малоефективні проти Омікрону

Двох щеплень проти коронавірусу може виявитися недостатньо для запобігання зараженню штамом Омікрон. Для більшого захисту рекомендується бустерна доза мРНК-вакцини, але захист усе одно буде меншим, ніж захист від варіанта Дельта, повідомляє Обозреватель.

Такого висновку дійшли канадські вчені, які досліджували причини значного зростання захворюваності, зокрема серед тих, хто отримав два щеплення проти COVID-19 відтоді, як Омікрон уперше виявили у провінції Онтаріо. Про результати йдеться на порталі препринтів medRxiv.

Фахівці оцінили ефективність вакцин незалежно від симптомів чи тяжкості перебігу захворювання у людей, заражених варіантами коронавірусу Омікрон і Дельта. Спостереження проходило у період із 22 листопада до 19 грудня 2021 року.

Вибірка ґрунтувалася на 3442 позитивних випадках Омікрону, 9201 – Дельти, а також 471 545 тестах із негативним результатом.

Виявилося, що після введення двох доз вакцини проти COVID-19 ефективність захисту проти Дельта-варіанта неухильно знижувалася із часом, але відновлювалася до 93% через сім днів після введення дози бустерної мРНК-вакцини.

Натомість отримання двох щеплень зовсім не захищало від Омікрону, а ефективність бустера становила 37% через тиждень після введення третьої дози.