Зустріч Бербок та Зеленського скасували через розбіжності щодо зброї - CNN

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасовано через відмову німецької сторони надавати військову допомогу Києву. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами джерела, близького до уряду України, зустріч не відбулася через те, що міністр закордонних справ Німеччини відмовилася заявити, що Німеччина відмовиться від трубопроводу "Північний потік-2", навіть якщо Росія вторгнеться в Україну.

Крім того, додав він, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо чи опосередковано".

"Багато у Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину, швидше, як союзника Росії, ніж як союзника Заходу. І вони так поводяться - подивіться на колишнього канцлера Шредера" , - заявив співрозмовник телеканалу.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

"Вона там (у Києві - ред). Я послав її туди. Вона вирушить на лінію фронту, оцінить ситуацію" , - додав він.

Шольц також сказав, що Німеччина працює з союзниками США, НАТО та ЄС над зміцненням конкретних кроків, які вони зроблять спільно у разі російського вторгнення.