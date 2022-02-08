Кулеба не бачить загрози для України від союзу РФ та КНР

Україна поки не бачить підстав вважати, що Китай після підписання спільної декларації президента РФ Володимиром Путіним і КНР Сі Цзіньпіном сприятиме російській агресії. Зближення цих двох країн відбулось давно.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.

"Зближення Росії і Китаю не є якоюсь новиною — воно відбулося задовго до цього. Я не сумніваюся, що в частині НАТО це була ініціатива саме Російської Федерації просто щоб ще трохи підвищити ставки та градус тиску. Але не забуваймо, що у Китаю є свої торговельні інтереси в Україні, і ми зараз не бачимо підстав вважати, що Китай якимось чином буде сприяти російській агресії проти України" , — сказав Кулеба в ефірі програми Свобода слова.

Він зазначив, що це був «дипломатичний жест, який Росія розіграла у своїх інтересах».