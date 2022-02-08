Між Києвом та Варшавою готується запуск швидкісного залізничного сполучення

На вихідних міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник Міністра Мустафа Найєм та керівник Укрзалізниці Олександр Камишін здійснили робочу поїздку в Республіку Польща. Вони провели зустріч з Міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком, а також взяли участь в конференції "Європа Карпат", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після кількох етапів складних перемовин, нам вдалось вивести транзитні проблеми, які виникли між Польщею та Україною, на рівень Президентів двох країн. Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої траспортної кризи. Зо﻿крема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому" , - йдеться у Facebook-повідомленні Міністерства Інфраструктури України.

У Міністерстві повідомляють, що завдяки спільній роботі залізниць двох країн, уже з 10 лютого 2022 року Укрзалізниця зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі.

"Ці домовленості нарешті дозволяють нам перейти до обговорення та реалізації важливих міжурядових інфраструктурних проєктів. Зокрема, ми вже синхронізували наші дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. Цей проєкт спільно з Польщею плануємо презентувати на рівні Європейського Союзу" , - додали у повідомленні.

Крім того, триває підготовка, зокрема і пошуку джерел фінансування, для реконструкції ділянки Мальховіце - Нижанковичі на українсько-польському кордоні, що є важливим транспортним коридором для наших сусідів.