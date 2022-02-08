Родина ексспівробітника СБУ придбала нерухомість на $1,5 млн - ЗМІ

Родина колишнього очільника Служби безпеки України Миколаївської області Віталія Герсака після його звільнення придбала нерухомості приблизно на півтора мільйона доларів, повідомляє Українська правда.

Віталій Герсак, у 2020 році – голова Служби безпеки України у Миколаївській області, тоді ж і став героєм розслідування, Ппід час якого знайшли дорогущі квартири у столичному ЖК "Французький квартал-2", землю під Києвом, бізнес-кредит із кримінальним шлейфом і солідний автопарк, йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Далі, йдеться у новому розслідуванні, після звільнення Герсака життя його родини не погіршилося. Зокрема, розслідувачі проаналізували соцемережі сина Герсака.

"…можна вітати родину з квартирним підвищенням: з дорогущого "Французького кварталу", який ми бачимо у 2020, до ще дорожчого ЖК преміумкласу "Новопечерські Липки"".

За інформацією Bihus.Info, після звільнення Герсака "вже влітку 2021 його дружина купила дві квартири у Липках – 3-кімнатні, 200 квадратів, тягнуть на мінімум 650 тисяч доларів без ремонту". Під квартирами у Герсаків з’явилося 6 місць для паркінгу, які коштують близько 220 тисяч доларів.

Крім того, для салону краси Юлії Герсак купили теж на "Новопечерських Липках" ще 140 квадратів, за актуальними цінами (які зростали за час проведення розслідування – ред.) – це ще приблизно 650 тисяч доларів. Цей салон вже має сторінку в Інстаграм. Як зазначають у розслідуванні, "судячи з рендерингів, ремонт там буде у стилі "дорого-багато".

Загалом родина Герсаків витратила на нову нерухомість близько півтора мільйона доларів.

Також у розслідуванні йдеться про те, що син звільненого з посади СБУ-шника Герсак-молодший, будучи неповнолітнім, "катався на Ламборгіні, Геліку, БМВ, Тойоті, Фольксвагені і Тундрі зі спецсигналами".