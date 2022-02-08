Посольство США у Києві може переїхати - ЗМІ

Посольство США в Києві може переїхати на захід України. Це пов'язано через побоювання можливого вторгнення Росії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За інформацією джерел видання BuzzFeed, посольство ще не прийняло рішення, але при цьому активно обговорюється переїзд в західну частину держави.

Як повідомляє портал, в Держдепартаменті Сполучених Штатів у відповідь на запит заявили, що "на цей час повідомити нічого", посольство в українській столиці продовжує надавати більшість консульських послуг.