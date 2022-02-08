Кулеба провів "червоні лінії" у "мінських" перемовинах

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поступки щодо територіальної цілісності України та початок діалогу з так званими "республіками Донбасу" — це "червоні лінії", які Київ ніколи переступати не буде, повідомляє Дзеркало тижня.

Таку заяву Кулеба зробив на пресконференції за підсумками переговорів із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

"Я поінформував пані Анналену, що Україна має свої "червоні лінії" і ми від них ніколи, ні за яких обставин не відступимося. Серед цих "червоних ліній" перша: ми не підемо ні на які поступки щодо територіальної цілісності України" , — заявив міністр.

Також Кулеба прокоментував питання щодо можливих переговорів із сепаратистами Донбасу.

"Друге — ми не підемо на прямий діалог з так званими "Донецькою" та "Луганською народними республіками". Це не передбачено Мінськими угодами, вимога встановити такий діалог - це виключно інтерес Російської Федерації" , — додав Кулеба.

Бербок заявила, що Київ "може розраховувати" на Німеччину у "нинішній агресивній ситуації". Мова йде про безпеку України і Берлін готовий зазнати економічних збитків внаслідок запровадження санкцій проти Росії.