Байден та Шольц обговорили Україну: головні заяви
Президент США Джо Байден провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Дзеркало тижня.
Переговори тривали понад дві години, а підсумки зустрічі політики підбили на спільній пресконференції, йдеться на сторінці президента США у Facebook.
Важливим і першим питанням переговорів була єдність країн у стримуванні російської агресії проти України. Байден наполіг, що найкращим виходом із ситуації є дипломатія.
"Ми готові до переговорів. Німеччина продовжує діалог через Нормандський формат, але якщо Росія обере подальше вторгнення в Україну — і ми, і НАТО готові до цього", — сказав він.
Також президент США нагадав, що розроблено пакет санкцій та "швидких заходів" у разі агресії Росії та заявив, що Китай "поряд із Росією та іншими конкурентами намагаються створити не ліберальне майбутнє".
"Ми працюватимемо разом з Німеччиною, щоб нові технології служили свободі, а не репресіями та авторитаризмом", — підкреслив він.
Шольц у відповідь заявив, що Німеччина та союзники не мовчать, бачачи збільшення агресії Росії на адресу України.
"Ми бачимо, що кількість військових на кордоні з Україною зростає. Це серйозна загроза для європейської безпеки й важливо, щоб ми діяли разом і робили все необхідне для реагування", — сказав він.
Канцлер Німеччини нагадав, що Росія заплатить високу ціну у разі агресії.
"Вже навіть Росія "зрозуміла це послання", — сказав Шольц.
Байден також уточнив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не відбудеться, якщо РФ нападе на Україну.
"Якщо Росія вторгнеться, йдеться про танки або війська, якщо перетне кордон України знову, тоді "Північного потоку-2" не буде. Це буде кінець", — сказав він.
На запитання журналістки, як це США зроблять, адже за сертифікацію відповідає Німеччина, він відповів: "Я вам обіцяю, це буде зроблено", а Шольц підтвердив: "Ми будемо єдині".
Також:
- Шольц заявив, що військова загроза Україні існує, і це серйозна загроза безпеці всієї Європи;
- Байден нагадав, що американцям було б розумно залишити Україну;
- Лідери обговорили санкції, що проробляються проти Росії на випадок ескалації кризи в Україні. "Санкції будуть жорсткими та загальними", — заявив Шольц;
- Байден готовий продовжити переговори із Москвою;
- США вважають Німеччину "абсолютно надійним партнером" і Берлін ніколи не втрачав довіру до Штатів;
- США та Німеччина спільно працюють над викликами, які представляє Китай та над стабільністю на Західних Балканах.