Байден та Шольц обговорили Україну: головні заяви

Президент США Джо Байден провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Дзеркало тижня.

Переговори тривали понад дві години, а підсумки зустрічі політики підбили на спільній пресконференції, йдеться на сторінці президента США у Facebook.

Важливим і першим питанням переговорів була єдність країн у стримуванні російської агресії проти України. Байден наполіг, що найкращим виходом із ситуації є дипломатія.

"Ми готові до переговорів. Німеччина продовжує діалог через Нормандський формат, але якщо Росія обере подальше вторгнення в Україну — і ми, і НАТО готові до цього" , — сказав він.

Також президент США нагадав, що розроблено пакет санкцій та "швидких заходів" у разі агресії Росії та заявив, що Китай "поряд із Росією та іншими конкурентами намагаються створити не ліберальне майбутнє".

"Ми працюватимемо разом з Німеччиною, щоб нові технології служили свободі, а не репресіями та авторитаризмом" , — підкреслив він.

Шольц у відповідь заявив, що Німеччина та союзники не мовчать, бачачи збільшення агресії Росії на адресу України.

"Ми бачимо, що кількість військових на кордоні ﻿ з Україною зростає. Це серйозна загроза для європейської безпеки й важливо, щоб ми діяли разом і робили все необхідне для реагування" , — сказав він.

Канцлер Німеччини нагадав, що Росія заплатить високу ціну у разі агресії.

"Вже навіть Росія "зрозуміла це послання" , — сказав Шольц.

Байден також уточнив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не відбудеться, якщо РФ нападе на Україну.

"Якщо Росія вторгнеться, йдеться про танки або війська, якщо перетне кордон України знову, тоді "Північного потоку-2" не буде. Це буде кінець" , — сказав він.

На запитання журналістки, як це США зроблять, адже за сертифікацію відповідає Німеччина, він відповів: "Я вам обіцяю, це буде зроблено", а Шольц підтвердив: "Ми будемо єдині".

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