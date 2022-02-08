Держдеп США відмовився коментувати постачання систем ПРО в Україну

Державний департамент США поки що не коментуватиме інформацію про плани розміщення на сході України американських протиракетних комплексів Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Про це заявив глава пресслужби відомства Нед Прайс, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти поцікавилися, чи США відповідатимуть на прохання Києва розмістити під Харковом кілька дивізіонів THAAD. Як уточнив Прайс, він не може розповідати про гіпотетичні плани. Дипломат відмовився коментувати постачання комплексів.

"Я не можу говорити про кроки, які не були оголошені. Вони є гіпотетичними та можуть не мати місця" , - заявив Нед Прайс.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розміщення в сусідній з Росією державі американських систем ПРО є прямою дорогою до дестабілізації обстановки.

"Це стало б ще одним кроком у бік дестабілізації ситуації" , - сказав Пєсков.

У понеділок, 7 лютого, Київ звернувся до американської сторони із проханням розмістити під Харковом кілька дивізіонів THAAD. В комплекс входить станція радіолокації AN/TPY-2. З її допомогою українська армія зможе спостерігати за повітряно-космічною обстановкою над значною частиною Росії. Крім того, джерело пояснило, що це дає військовим можливість разом із союзниками по НАТО "дивитися" вглиб території Росії на відстань до однієї тисячі кілометрів.

Радіолокаційна станція AN/TPY-2 може дозволити Києву та його союзникам «дивитися» вглиб території Росії на відстань до однієї тисячі кілометрів

Це мобільний зенітний ракетний комплекс наземного базування. Він призначений для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої та меншої дальності. Система "ловить" їх на фінішній ділянці траєкторії. Ракета знищується протягом останньої хвилини підльоту до цілі.