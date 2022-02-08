Мінфін очікує найближчим часом на місію МВФ в Україні. Про це заявив глава міністерства Сергій Марченко, повідомляє Дзеркало тижня.

Він відзначив прогрес у переговорах із МВФ і нагадав, що за чинною програмою Україна отримає 2,2 млрд доларів.

"Сподіваємося, що наступна місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання $2,2 млрд, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи. Ми бачимо прогрес у наших відносинах із МВФ" , - написав Марченко у Facebook.

Він зазначив, що попри те, що Мінфін має обмежений доступ до ринків зовнішніх запозичень, однак перевиконання планових показників дохідної частини (на понад 9 млрд грн) держбюджету дозволяє почуватися впевнено.