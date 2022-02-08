У "Дія" з'явиться пенсійне посвідчення

Пенсійний фонд України планує додати пенсійне посвідчення у "Дію". У додатку буде формуватися електронне відображення посвідчення, в тому числі відцифрований образ обличчя, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в проєкті постанови ПФУ, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Пенсійне посвідчення у "Дії"

Згідно з проєктом наказу, електронне пенсійне посвідчення у "Дії" може формуватися за бажанням. Особа, якій виготовлено пенсійне посвідчення або платіжну картку, яка одночасно є пенсійним посвідченням, може додатково отримати відображення в електронній формі.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія") за допомогою мобільного додатка "Дія".

Відображення формується разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує передачу інформацію з реєстрів.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується автоматично за наявності в реєстрі відомостей, в тому числі відцифрованого образу обличчя особи.

Юридична сила електронного посвідчення

Електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується якщо документ, що підтверджує призначення особі пенсії, є дійсним та строк його дії не закінчився.

Електронне відображення пенсійного посвідчення містить унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.