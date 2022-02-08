США готує постачання зброї Тайваню на $100 млн

Держдепартамент США схвалив надання Тайваню послуг і продаж обладнання для технічної "підтримки, обслуговування і вдосконалення" зенітних ракетних комплексів. Угоду планується виконувати в рамках програми обслуговування ЗРК Patriot, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це інформує Агентство зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA) Міністерства оборони США. Як підрядники названі концерн Raytheon Technologies і корпорація Lockheed Martin.

"Запланований продаж служить національним і економічним інтересам США, а також інтересам в області безпеки, оскільки сприяє триваючим зусиллям одержувача в області модернізації своїх збройних сил і підтримки надійного оборонного потенціалу. Пропонований продаж може підвищити безпеку одержувача і сприятиме політичній стабільності, військовому балансу, економіці і прогресу в регіоні" , - йдеться в повідомленні.

Сума угоди становить 100 млн доларів. Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про дане рішення. У законодавчого органу тепер є 30 днів на вивчення цих військових контрактів і їх можливе блокування.