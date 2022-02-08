Кислотний океан поглинув життя на Землі

Близько 200 мільйонів років тому та сама вулканічна активність, яка знищила чверть життя на Землі, допомогла створити Атлантичний океан, повідомляє Сьогодні.

Скелі навколо річки Гудзон, що утворилися в результаті вулканічної активності, допомогли розірвати суперконтинент Пангею, йдеться в новому дослідженні.

Морські тварини, такі як амоніти, іхтіозаври та корали, сильно постраждали під час вимирання.

Кислота поглинула життя

Вчені давно підозрювали, що сформував Атлантику вулканізм якось пов'язаний із цим через його вплив на клімат та океани. Але свідчень того, що саме вбило життя, мало.

Вчені з'ясували таке. По-перше, океани поглинали викиди вуглекислого газу та ставали дуже кислими. Через це тварини з раковинами розчинялися у воді та вмирали.

По-друге, океани втратили кисень і стали отруйними для всіх, крім найвитриваліших морських істот.

Привиди раковин та майбутнє океанів

Допомогли це визначити "примарні скам'янілості" - відбитки раковин у скелі без залишків самих раковин, - ознака того, що вони розчинилися в кислій воді.

Іншими підказками були хімічні сліди або "біомаркери" бактерій, які, як відомо, процвітають у водах без кисню та можуть виживати у високих концентраціях сірководню.

Купаючись в отруйних водах без кисню для дихання, морське життя було практично приречене.

Сумна новина в тому, що цього ми можемо очікувати в майбутньому в наших сучасних океанах. Вчені попереджають: такі вимирання не відбуваються миттєво, а раніше повідомляли, що шосте масове вимирання на Землі відбувається прямо зараз.

Динозаври витіснили крокодилів

Трохи менш ясно, що спричинило вимирання на суші. До цієї катастрофи родичі сьогоднішніх крокодилів домінували у наземних екосистемах.

У цей час ранні динозаври грали щодо другорядну роль. Але після вимирання родичі крокодилів зникли, і в центрі уваги знову опинилися динозаври.

Цікаво, що 66 млн років тому сталося навпаки – крокодили змогли вижити, а ось більшість динозаврів загинули, крім тих, що змогли пізніше еволюціонувати у птахів. Тоді ж змогли вижити щуроподібні предки людей та інших ссавців.