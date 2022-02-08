Курс валют НБУ на 8 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 8 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 7 лютого впав на 15 коп. до 28.00 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 32.07 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 3.71 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 37.85 за 1 фунт.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 30.33 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 7.05 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.999 800
|EUR
|Євро
|32.072 400
|RUB
|Рубль
|0.371 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.848 700
|CHF
|Швейцарський франк
|30.330 700
|PLN
|Польський злотий
|7.053 700