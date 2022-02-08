Курс валют НБУ на 8 лютого

Курс валют НБУ на 8 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 8 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 7 лютого впав на 15 коп. до 28.00 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 32.07 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 3.71 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 37.85 за 1 фунт.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 30.33 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 7.05 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.999 800 --0.147
EUR Євро 32.072 400 --0.202
RUB Рубль 0.371 100 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 37.848 700 --0.317
CHF Швейцарський франк 30.330 700 --0.186
PLN Польський злотий 7.053 700 --0.043
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