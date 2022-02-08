Під Києвом ліквідували велику нарколабораторію

Мешканець Київської області вдома облаштував лабораторію з виготовлення наркотиків. Вартість вилучених правоохоронцями речовин становить близько 10 мільйонів гривень, повідомляє Корреспондент.

За даними пресслужби Нацполіції, незаконною діяльністю займався 26-річний мешканець села Лисовичі. Він купував в інтернеті прекурсори, виготовляв з них наркотики, які потім продавав наркозалежним особам.

"Правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили лабораторне обладнання для виготовлення солей "Alfa-PVP", 73 літри психотропної речовини "Alfa-PVP" , 840 грамів психотропної речовини "амфетамін", 350 грамів "каннабісу", а також 32 літри прекурсорів", - повідомили у поліції.

Усі наркотичні засоби спрямовані на експертизу. Встановлюються інші причетні до протиправної діяльності особи.

За фактом незаконного провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів порушено кримінальне провадження (ч.3 ст.307 КК). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років із конфіскацією майна.