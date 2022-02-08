Двох осіб підозрюють у спробі присвоєння мільйонів кубометрів газу

Двом фігурантам кримінальної справи, які намагалися привласнити десятки мільйонів кубометрів природного газу з українських сховищ, вручили підозри, повідомляє Корреспондент.

За даними СБУ, у лютому 2020 року силовики заблокували спробу незаконного відбору із державних сховищ понад 40 мільйонів кубометрів природного газу, зарезервованого для використання держустановами Міністерства фінансів. Завдяки цьому вдалося запобігти бюджетним збиткам на більш ніж 250 мільйонів гривень.

Як з'ясувалося, двоє представників комерційної структури підробили документи нібито за підписом колишнього заступника міністра фінансів України та передали їх до АТ Укртрансгаз.

Таким чином, зловмисники отримали право розпоряджатися десятками мільйонів кубометрів газу з державних сховищ.

Наразі силовики намагаються встановити та притягнути до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.