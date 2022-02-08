ЗСУ провели масові протитанкові навчання

В Україні відразу на кількох полігонах бойової підготовки тривають комплексні тактико-спеціальні заняття з надання відсічі умовному противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості, повідомляє УНІАН.

Фото: ЗСУ

Повідомляється, що до тренувань залучаються інженерні підрозділи, що виконують завдання з встановлення мінних загороджень, танкові підрозділи та протитанкова артилерія.

"Щоразу, під час тренування ми маємо досягнути максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, прийняття ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуги гармати або екіпажу танка" , - повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група задля якісного виконання завдання протитанкістами, без затримок здійснила постановку мінних загороджень.

З танковими підрозділами угруповання військ, яке підпорядковане нашому Командуванню, заходи бойової підготовки відбуваються як у складі екіпажів, так і у складі взводів.

Своєю чергою танкісти здійснили висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу імовірного противника, а також відхід і переміщення до районів зосередження.