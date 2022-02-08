Вчені назвали звичку, яка допомагає запобігти інсульту

Вчені з Гарвардського університету з'ясували, що прийом ванни істотно скорочує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту на 26 відсотків, повідомляє "РИА Новости".

Дослідження проводили у Японії, його учасниками стали 30 тисяч людей. З'ясувалося, що люди, які приймають ванну майже щодня, на 28 відсотків рідше стикалися із хворобами серцево-судинної системи та на 26 відсотків – з інсультом, ніж ті, хто робив це менше двох разів на тиждень. Знаходження саме у гарячій воді, на думку доктора Адольфа Хаттера, особливо корисне.

"Висока температура у теплій ванні провокує розширення кровоносних судин, що, у свою чергу, знижує кров'яний тиск. Обсяг крові, що прокачується серцем, також збільшується внаслідок тиску води на тіло, що підвищує навантаження на серце", - пояснив учений.

Регулярне відвідування сауни сприятливо позначається на стані здоров'я, оскільки допомагає покращити роботу судин, знизити рівень холестерину в крові та уникнути запалень.

Проте вчені нагадали, що для деяких таке проведення часу може становити великий ризик: зокрема, йдеться про людей старших 70 років з низьким тиском, а також про тих, у кого виявили "болі в грудях, нестабільний кров'яний тиск та інші серйозні проблеми із серцем".