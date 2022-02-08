Астрономи сфотографували чорну дірку у центрі спіральної галактики

Співробітники Європейської Південної Обсерваторії заявили, що отримали зображення спіральної галактики NGC 7582, у центрі якої є надмасивна чорна діра, повідомляє Хайтек.

Галактика NGC 7582 знаходиться за 70 млн світлових років від Землі в сузір'ї Журавля. У її ядрі розташована надмасивна чорна діра.

Галактичному ядру NGC 7582 постачає енергію чорна діра. У процесі цієї взаємодії речовина нагрівається і випускає величезну кількість енергії та потужні потоки частинок у навколишній простір.

Автори вирішили з'ясувати, який вплив цей процес має всю галактику. Вони розглянули, як розподіляються різні іонізовані елементи у ній.

На зображенні праворуч кисень, азот та водень показані синім, зеленим та червоним відповідно. Червоний — це області високої активності зіркоутворення, що домінують сині області показують конусоподібний матеріал, що походить від активного галактичного ядра.

На зображенні зліва та сама область. Але це більш класичне сприйняття галактики — на фото є смуги пилу, які затінюють синє та помаранчеве світло від зірок.

Приймач MUSE дозволив сформувати карту рухів зірок та газу. Виявилося, що центральна надмасивна чорна діра в NGC 7582, можливо, оточена якоюсь структурою, що екранує решту галактики від потужного потоку енергії, що витікає з галактичного ядра. Цей потік розвертається у зворотний бік і формує інтенсивний зірковий вітер.