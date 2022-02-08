Міські автобуси MAN позбавляться зовнішніх дзеркал

Компанія MAN Truck & Bus з нового року почала пропонувати систему OptiView, що замінює звичні дзеркала заднього виду, та на міські автобуси, повідомляє Автоцентр.

Зазначимо, що презентована ще на ганноверській виставці IAA 2018 перша у світі система огляду за допомогою камер для автобусів – MAN OptiView вже добре зарекомендувала себе на туристичних машинах MAN та Neoplan.

Система складається з двох камер з кожного борту, зображення з яких передається на монітори на передніх стійках. У порівнянні зі звичними дзеркалами, система забезпечує ширший кут огляду, що дозволяє мінімізувати сліпі зони. Це особливо допомагає вберегти від наїзду пішоходів та велосипедистів при поворотах та маневруванні у щільному міському трафіку.

Камери також автоматично підлаштовуються під погодні умови та час доби, а також усувають відблиски від фар та сонячних променів. Їхні корпуси мають гарний вологозахист і оснащені електропідігрівом. Крім підвищення активної безпеки, система OptiView також допомагає заощадити на паливі, оскільки відсутність досить громіздких "рогів" знижує аеродинамічний опір до 10%.