Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок долар на міжбанківському валютному ринку опустився нижче рівня 28 гривень. Інтервенції Національного банку лише частково пом'якшили падіння. Учасники торгів уже зрозуміли, що регулятор не збирається утримувати якийсь конкретний рівень або до нього ще дуже далеко.

Сьогодні належить зрозуміти, на якому рівні перебуває довіра до гривні в інвесторів, насамперед – в іноземних покупців українських цінних паперів. Міністерство фінансів проводитиме черговий аукціон з розміщення ОВДП, на якому будуть запропоновані папери у гривні терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки та 5 років, а також дворічні ОВДП у доларах. Якщо розміщення буде вдалим, це може сигналізувати про відновлення довіри до гривні і, як наслідок, зниження попиту на іноземну валюту. Говорити про відновлення припливу нових інвестицій з боку іноземних інвесторів, на жаль, поки що зарано.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,90/28,00 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у столиці у понеділок подешевшав на 9 копійок. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 28,02-28,04 гривень; на обід він подешевшав до 27,97-27,98 гривень, а до 17:00 цінник опустили до 27,93-27,95 гривень. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 27,92-27,93 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо долар на міжбанку продовжить падіння, то до обіду цінник опустять до 27,90 гривень, а можливо, і нижче.

Євро на ринку FOREX у понеділок опустився до позначки 1,1415 долара, коригуючись після бурхливого зростання минулого тижня. Вранці вівторка зниження продовжується. Готівковий євро також дешевшає за готівковим доларом. Вранці понеділка його продавали за 32,00-32,02 гривень; вже по обіді цінник опустили до 31,90-31,92 гривень, така ж ціна збереглася і надвечір. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 31,90 гривень. Є всі передумови очікувати, що до вечора євро подешевшає щонайменше до 31,80 гривень.

Російський рубль у понеділок зміцнився до 75,40 руб/$ напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вранці вівторка він торгується у діапазоні 75,20-75,55 руб/$. Оскільки рубль та гривня зміцнюються до долара приблизно з однаковою швидкістю, не дивно, що готівковий рубль продають за фіксованою ціною. Вчора це було 3,67-3,68 гривні за 10 рублів. Сьогодні найімовірніше ціна готівкової російської валюти залишиться на тому ж рівні.