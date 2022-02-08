Китай знову виступив проти розширення НАТО

Китай знову виступив проти розширення НАТО
Фото: pixabay

Розширення НАТО не сприяє безпеці та стабільності у світі, йдеться у заяві, опублікованій на сайті представництва Китаю в Євросоюзі, повідомляє РБК.

«Через 30 років після закінчення холодної війни НАТО продовжує розширювати свою географію та діапазон операцій, займається блоковою політикою та конфронтацією. Це не сприяє глобальній безпеці та стабільності», — йдеться у заяві.

У представництві зазначили, що регіональна безпека не повинна забезпечуватись за рахунок «зміцнення або розширення військових блоків», і закликали НАТО «відмовитися від менталітету холодної війни та ідеологічних упереджень, поважати суверенітет та інтереси інших країн».

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