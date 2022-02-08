Китай знову виступив проти розширення НАТО
Розширення НАТО не сприяє безпеці та стабільності у світі, йдеться у заяві, опублікованій на сайті представництва Китаю в Євросоюзі, повідомляє РБК.
«Через 30 років після закінчення холодної війни НАТО продовжує розширювати свою географію та діапазон операцій, займається блоковою політикою та конфронтацією. Це не сприяє глобальній безпеці та стабільності», — йдеться у заяві.
У представництві зазначили, що регіональна безпека не повинна забезпечуватись за рахунок
«зміцнення або розширення військових блоків», і закликали НАТО
«відмовитися від менталітету холодної війни та ідеологічних упереджень, поважати суверенітет та інтереси інших країн».