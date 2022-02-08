Рекордна угода розвалилася. Nvidia не купуватиме Arm

Корпорація Nvidia все ж таки відмовилася від покупки Arm через тиск регуляторів. Японський конгломерат SoftBank отримає компенсацію в $1,25 млрд і зосередиться на виведенні розробника процесорів на IPO, повідомляє Новое время.

Американська Nvidia відмовилася від покупки за $66 млрд розробника процесорів Arm у SoftBank через тиск регуляторів. Про це пише Financial Times з посиланням на три близькі до обговорення джерела.

Компанія вирішила відмовитися від угоди на засіданні ради директорів 8 лютого через серйозну стурбованість угодою регуляторів США, Британії та ЄС.

За словами одного із співрозмовників видання, SoftBank отримає комісію за скасування угоди у розмірі до $1,25 млрд. Конгломерат планує вивести Arm на IPO до кінця року.

Повідомляється, що зрив угоди має призвести до перевороту в керівництві Arm: глава підрозділу інтелектуальної власності Рене Хаас замінить на позицію СЕО Саймона Сегарса.

Про те, що Nvidia готується відмовитися від покупки розробника процесорів Arm, агентство Bloomberg писало наприкінці січня.

Нагадаємо, що про плани японського конгломерату SoftBank продати британського розробника мікросхем Arm Holdings американської компанії Nvidia більш ніж за $40 млрд повідомлялося у вересні 2020 року.

У лютому 2021 року проти угоди виступили великі технологічні компанії - Qualcomm, Google та Microsoft.

Тоді зазначалося, що у разі закриття угоди, Nvidia отримає контроль над важливим постачальником, який ліцензує основні технології мікросхеми таким компаніям, як Apple, Intel, Samsung, Amazon та китайської Huawei.

Британська Arm відома як Швейцарія індустрії, тому що вона видає ліцензії на розробку мікросхем та відповідний програмний код усім охочим, зазначає агентство.