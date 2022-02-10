Що подарувати на День Валентина: романтичні універсальні ідеї

14 лютого настане День святого Валентина - казкове свято всіх закоханих у світі. Ця дата надасть всім парам хороший привід розпалити вогонь пристрасті, продемонструвати глибину своїх почуттів і влаштувати коханій половинці приємний сюрприз, повідомляє УНІАН.

Що подарувати на 14 лютого дівчині або дружині

На День святого Валентина варто порадувати дружину, навіть якщо ви вже давно разом або вам не потрібен привід для вираження почуттів. Адже отримати несподіваний подарунок буде приємно будь-якій жінці. Пропонуємо вам вибрати презент зі списку:

букет троянд або інших улюблених квітів жінки;

набір екзотичних фруктів;

незвичайні солодощі для дівчини-ласуни;

косметика і духи з улюбленим ароматом;

ювелірні прикраси, кільця, підвіски;

набір по догляду за тілом - скраб, молочко, мочалка, нічний крем;

затишний халат і кумедні капці;

подарунковий сертифікат в улюблений магазин або спортзал.

Що подарувати на День Валентина хлопцеві або чоловікові

Чоловікам теж приємно отримувати подарунки й романтичні сюрпризи. Якщо ви не знаєте, чим можна порадувати чоловіка, підкажемо кілька ідей для люблячих жінок.

Чоловічі аксесуари: ремінь, гаманець, портмоне, запонки, краватка, сумка - для стильних чоловіків.

Романтичний сніданок в ліжко. Раніше ми розповідали, що приготувати 14 лютого.

Подарунок для хобі: фотоапарат, спорядження для подорожей, спортивне спорядження.

Пляшка улюбленого алкоголю чоловіка.

Подаруйте чоловікові себе в незвичайному вигляді, наприклад, в мереживній білизні.

Подарунки на День святого Валентина: універсальні ідеї

Подарунок на 14 лютого повинен бути романтичним і нагадувати про приємне спільне проведення часу. Ідеальний подарунок на День Валентина - фотоколаж з ваших спільних фото, парні чашки ручної роботи, спільна фотосесія.

Також можна разом поїхати в подорож або зайнятися спільним хобі. Спробуйте щось нове удвох: сходіть на каток, відвідайте незвичайну виставку або ресторан екзотичної кухні. Універсальний подарунок на День закоханих - електронна техніка, наприклад, розумний годинник, бездротові навушники або робот-пилосос.