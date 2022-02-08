Класичний ретро-автомобіль здивував незвичайною зовнішністю

Унікальний дволикий Holden Ute створений зусиллями сімейної пари з Квінсленду, Австралія. Своє дітище Джефф та Лаура Лак з ательє GC Restoration, що спеціалізується на відновленні класичних автомобілів, назвали Two Face, повідомляє Автоцентр.

За словами Джефа, проект такого автомобіля він задумав ще 20 років тому. Коли один із друзів висловив готовність пожертвувати свій Holden Ute 1980 року, він одразу схопився за цю можливість.

У розпорядженні майстра опинився один із останніх седанів, випущених австралійською компанією Holden. Судити про те в якому стані знаходився автомобіль і про те, яку роботу довелося виконати Лакам, можна судити з опублікованих ними фото. Одну частину вони залишили у «первозданном» вигляді. Другу повністю відреставрували до стану автомобіля, що тільки зійшов з конвеєра. Саме ця частина наочно демонструє складність виконаної ними роботи.

Варто відзначити, що «дволикий» автомобіль не тільки ззовні, але й у салоні, «під капотом» і навіть під днищем. При цьому його відновили до початкового стану. Седан повністю відповідає сучасним вимогам безпеки.

У салоні все ідеально розділене навпіл, включаючи центральну консоль та вентиляційний отвір клімат-контролю. Те саме стосується і підкапотного простору, в якому «дволиким» залишився навіть 308-сильний двигун V8.