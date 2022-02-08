У МОЗ пояснили, як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів COVID-19

Українці досі плутають реакцію на вакцинацію проти COVID-19 із симптомами самої коронавірусної хвороби. Адже в обох випадках людина може відчувати втому й підвищення температури, повідомляє Обозреватель.

Крім того, у декого прояви захворювання, як і "побічка" від вакцини, можуть тривати протягом кількох днів.

Фахівці наголосили, що реакція на вакцину – це нормальне явище, яке свідчить про те, що організм людини формує імунний захист до вірусу.

Так, спільними симптоми COVID-19 і після щеплення є:

втома;

підвищена температура;

головний біль;

біль у горлі;

тривалість у кілька днів.

Зауважимо, що дані про це засновані на спостереженнях не тільки українських фахівців, а й Центрів із контролю та профілактики захворювань у США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Зазвичай реакція на вакцину зникає через кілька днів. А ось симптоми коронавірусу можуть тривати набагато довше – кілька тижнів чи й місяців. До вищеописаних нерідко додаються:

кашель;

задишка;

втрата/спотворення нюху;

труднощі з концентрацією уваги;

посилення симптомів після фізичної чи ментальної активності.

Також COVID-19 можуть супроводжувати ускладнення. Йдеться про пневмонію, проблеми з нирками та/чи серцем, запалення нервової системи й загострення хронічних захворювань.