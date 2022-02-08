У МОЗ пояснили, як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів COVID-19
Українці досі плутають реакцію на вакцинацію проти COVID-19 із симптомами самої коронавірусної хвороби. Адже в обох випадках людина може відчувати втому й підвищення температури, повідомляє Обозреватель.
Крім того, у декого прояви захворювання, як і "побічка" від вакцини, можуть тривати протягом кількох днів.
Фахівці наголосили, що реакція на вакцину – це нормальне явище, яке свідчить про те, що організм людини формує імунний захист до вірусу.
Так, спільними симптоми COVID-19 і після щеплення є:
- втома;
- підвищена температура;
- головний біль;
- біль у горлі;
- тривалість у кілька днів.
Зауважимо, що дані про це засновані на спостереженнях не тільки українських фахівців, а й Центрів із контролю та профілактики захворювань у США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
Зазвичай реакція на вакцину зникає через кілька днів. А ось симптоми коронавірусу можуть тривати набагато довше – кілька тижнів чи й місяців. До вищеописаних нерідко додаються:
- кашель;
- задишка;
- втрата/спотворення нюху;
- труднощі з концентрацією уваги;
- посилення симптомів після фізичної чи ментальної активності.
Також COVID-19 можуть супроводжувати ускладнення. Йдеться про пневмонію, проблеми з нирками та/чи серцем, запалення нервової системи й загострення хронічних захворювань.
"Найкращим шляхом визначити, чи дійсно у вас коронавірус, є тестування", – наголосили у МОЗ.