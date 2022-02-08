Antutu назвав найпотужніший гаджет Apple

Команда популярного бенчмарку Antutu назвала найпродуктивніші гаджети Apple станом на січень 2022 року, повідомляє Газета.ru.

Першу і другу позицію зайняли iPad Pro 2021 з чіпом M1 на 12,9 дюймів і 11 дюймів відповідно. Замикає трійку лідерів за продуктивністю 12,9-дюймовий iPad Pro 2018 року. Найпродуктивніший планшет набрав 1,25 млн балів у синтетичному тесті Antutu.

iPhone 13 Pro Max зі сховищем об'ємом 1 ТБ зайняв четверте місце. Під п'ятим номером розташувався iPhone 13 Pro з таким самим обсягом пам'яті.

Попри те, що iPad Pro 2018 зайняв третє місце, планшет 2020 року, 12,9-дюймова версія iPad Pro четвертого покоління зайняла шосте місце, а сьоме - модель на 11 дюймів. На восьмому та дев'ятому місцях розташувалися iPad Pro 2018 року у мінімальній комплектації на 64 ГБ та iPad mini 6 відповідно.

Рейтинг продуктивності пристроїв від Apple замикає iPhone 13 на 128 ГБ, що у тесті Antutu набрав 803 тис. очок.