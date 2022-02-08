До 20 градусів тепла: якою буде весна в Україні цього року
Весна в Україні цього року прийде за планом, але в березні ще буде холодно. Тоді як квітень порадує українців дуже теплою погодою. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, повідомляє Телеграф.
За попередніми розрахунками метеорологів, настання весни очікується вже після 25 лютого.
Як повідомила Мартазінова, березень цього року очікується дуже нестійким. Крім того, з другої половини місяця метеорологи прогнозують різкі похолодання, далеко не весняні. Тож першого весняного місяця чекати на тривалу теплу погоду українцям не варто.
У квітні ж, зазначає вчена, ймовірно різке підвищення температури. Більше того, прогнози свідчать про те, що до кінця другого місяця весни стовпчики термометрів в окремі дні досягатимуть понад 20 градусів.
У травні, за словами Мартазінової, в Україні очікується звична для цього сезону погода. Проте метеоролог додала, що перша половина місяця, ймовірно, пройде без опадів.