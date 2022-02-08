До 20 градусів тепла: якою буде весна в Україні цього року

Весна в Україні цього року прийде за планом, але в березні ще буде холодно. Тоді як квітень порадує українців дуже теплою погодою. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, повідомляє Телеграф.

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За попередніми розрахунками метеорологів, настання весни очікується вже після 25 лютого.

Як повідомила Мартазінова, березень цього року очікується дуже нестійким. Крім того, з другої половини місяця метеорологи прогнозують різкі похолодання, далеко не весняні. Тож першого весняного місяця чекати на тривалу теплу погоду українцям не варто.

У квітні ж, зазначає вчена, ймовірно різке підвищення температури. Більше того, прогнози свідчать про те, що до кінця другого місяця весни стовпчики термометрів в окремі дні досягатимуть понад 20 градусів.

У травні, за словами Мартазінової, в Україні очікується звична для цього сезону погода. Проте метеоролог додала, що перша половина місяця, ймовірно, пройде без опадів.