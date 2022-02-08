Motorola представить новий смартфон флагманської серії Edge

Компанія Motorola оприлюднила тизер, який повідомляє про те, що незадовго до виставки мобільних технологій Mobile World Congress (MWC) 2022, що відкриється 28 лютого, дебютує новий смартфон сімейства Edge, повідомляє 3Dnews.

Джерело зображення: Motorola

Про те, яка саме модель постане на презентації, нічого не йдеться. Проте спостерігачі сходяться на думці, що Motorola анонсує флагманський апарат Moto Edge 30 Pro, чутки про які досить давно ходять в інтернеті. Дебют відбудеться 24 лютого.

Якщо вірити наявній інформації, смартфон буде обладнаний флагманським восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 з передовим модемом Snapdragon X65 5G, 8/12 Гбайт оперативної пам'яті та флеш-накопичувачем місткістю 128/256 Гбайт.

Джерело зображення: Qualcomm

Смартфону приписують наявність 6,7-дюймового дисплея OLED формату Full HD+ з роздільною здатністю 1080 × 2400 пікселів і частотою оновлення до 144 Гц. В апарат будуть встановлені фронтальна 60-мегапіксельна камера та потрійна тильна камера у конфігурації 50+50+2 млн пікселів.

Живлення забезпечить акумуляторна батарея ємністю 5000 мА · год з підтримкою швидкого 68-ватного заряджання. Новинка надійде на ринок з операційною системою Android 12 "з коробки".