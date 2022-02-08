Jeep Wrangler отримав нову версію High Tide

Американська компанія Jeep розширила асортименти модифікацій для своєї культової моделі Wrangler. Новинка, що одержала позначення High Tide, адресована любителям бездоріжжя, повідомляє Обозреватель.

В основі лежить модифікація Wrangler Sport S, яку доповнили пакетом Xtreme Recon для покращення прохідності.

Wrangler High Tide буде запропонован у п'яти нових кольорах, включаючи новий жовтий High Velocity. Крім того, перші 500 екземплярів буде виконано у варіанті Beach, присвячені щорічному тижні Jeep Beach Week у Дейтоні-Біч.

Wrangler High Tide буде запропонован у п'яти нових кольорах, включаючи новий жовтий High Velocity. Джерело: Jeep

У стандартну новинку увійшли світлодіодні фари та "протитуманки", розширювачі колісних арок, посилені петлі багажних дверей, жорсткий дах у колір кузова з відкидною панеллю Sunrider та вітрове скло Gorilla Glass. Подолати бездоріжжя допоможуть збільшений на 38 мм кліренс, 35-дюймові "зубасті" шини BF Goodrich T/A KO2, а також змінене з 3,45:1 до 4,56:1 передатне відношення демультиплікатора.

Автомобіль отримає атмосферний V6 3.6 потужністю 289 к.с., який працює у парі з 8-ступіневим "автоматом". За Jeep Wrangler High Tide у США просять від $49240.