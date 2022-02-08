Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Нижня палата парламенту Японії у вівторок, 7 лютого, ухвалила резолюцію, яка засуджує будь-які спроби змінити статус-кво України силою. У документі підкреслено позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, повідомляє Лівий берег.

У резолюції Палати представників Японії наголошується, що Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

"Зміна статус-кво силою будь-якою країною ніколи не є прийнятною" , – йдеться у документі.

Парламентарі закликали зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії. Також вони звернулися до уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди зробити все можливе для досягнення миру.