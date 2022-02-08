Японію накрили рекордні снігопади

У деяких районах Японії через рекордні снігопади довелося зупинити потяги. Снігу навалило по самі дахи будинків, повідомляє УНІАН.

Рекорди були побиті в місті Майбара, де за добу випало 62 сантиметри опадів, і в місті Саппоро, де випало з 60 сантиметрів снігу.

Загальна висота снігу в Саппоро досягла 133 сантиметрів. Такого не було з лютого 1939 року, коли зафіксували 169 сантиметрів снігу.

За даними видання, через снігопади всі поїзди до і від станції в Саппоро були зупинені.

Всього ж, як зазначається, загальне накопичення снігу досягло 3,54 метра в місті Цунан і 2,71 метра в одному з сіл в Нагано. Обидва показники є максимальними для муніципалітетів за останні кілька років.

Heavy #snow in #Japan ????????!#Sapporo had a snow depth of 133 cm yesterday, one of the highest so early in Feb.



560 cm Charmant Hiuchi

550 cm Kiroro Snow W.

530 cm Yudonosan

529 cm Takogura

510 cm Geto Kogen

505 cm Shimooritate

500 cm Seki Onsen

439 cm Sukayu#Niigata @hepomodeler pic.twitter.com/Z8E28EqNC2 — Thierry Goose (@ThierryGooseBC) February 7, 2022

Людей, що живуть у засніжених районах, попередили про можливі відключення електроенергії, лавини та інші небезпеки, пов'язані зі снігом.