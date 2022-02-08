Японію накрили рекордні снігопади
У деяких районах Японії через рекордні снігопади довелося зупинити потяги. Снігу навалило по самі дахи будинків, повідомляє УНІАН.
Рекорди були побиті в місті Майбара, де за добу випало 62 сантиметри опадів, і в місті Саппоро, де випало з 60 сантиметрів снігу.
Загальна висота снігу в Саппоро досягла 133 сантиметрів. Такого не було з лютого 1939 року, коли зафіксували 169 сантиметрів снігу.
За даними видання, через снігопади всі поїзди до і від станції в Саппоро були зупинені.
Всього ж, як зазначається, загальне накопичення снігу досягло 3,54 метра в місті Цунан і 2,71 метра в одному з сіл в Нагано. Обидва показники є максимальними для муніципалітетів за останні кілька років.
Людей, що живуть у засніжених районах, попередили про можливі відключення електроенергії, лавини та інші небезпеки, пов'язані зі снігом.