Шість порід собак, які легко піддаються дресируванню

Якщо ви задумалися над тим, щоб завести собаку, пам'ятайте, що деякі породи значно важче піддаються вихованню та дресируванні, інші, навпаки, розуміють свого господаря з півслова, повідомляє Профиль.

Тому якщо ви не бажаєте додаткових витрат на уроки дресирувальника або заводите вихованця вперше, зверніть увагу на такі породи.

Бордер-коллі

За шкалою Корена бордер-коллі є найрозумнішим собакою серед усіх порід. Вона має блискавичну реакцію і мотивацію на безперервну роботу. При цьому важливо приділяти вихованню цієї достатньо уваги, в іншому випадку вихованець може стати некерованим, і високий інтелект з гідності перетвориться на недолік.

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Німецька вівчарка

Улюблениця поліції та армії, німецька вівчарка – одна з найпрацьовитіших собак. Вона швидко схоплює нову інформацію і при правильному вихованні стане вірним та слухняним компаньйоном.

Пудель

Іноді пудель може проявляти характер, але, як правило, він дуже любить догоджати господареві та прагне вчитися новому. Крім того, результати досліджень кажуть, що пудель – один із найрозумніших собак на планеті.

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Лабрадор-ретрівер

Швидка навчання і цікавий характер роблять їх одними з найкращих собак для дресування. У тому числі з цієї причини вони часто використовуються як поводир.

Доберман-пінчер

Доберман-пінчер також стабільно входить до списку найрозумніших порід собак. Спочатку порода виводилася для службових цілей, тому доберман відрізняється не лише розумом, а й безстрашністю, відданістю та впевненістю у собі.

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Золотистий ретривер

Чарівний і кмітливий, цей пес володіє повним набором якостей поступливого вихованця і легко піддається дресирування. До того ж це ще й одна з найдружніших і грайливих порід собак.