Нардепи "засвітили" тритежневі відпустки та незадекларовані авто в Instagram

Депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Юрій Арістов, Кирило Нестеренко, Богдан Торохтій, а також позафракційний Артем Дмитрук "засвітили" в Instagram свої відпустки, незадекларовані автомобілі, елітні подарунки та інші коштовності, повідомляє Бігус.інфо.

Новорічні свята нардеп партії "Слуга народу" Микола Тищенко провів з родиною у Дубаї. Завдяки світлинам та коментарям дружини депутата Алли Барановської в Instagram вдалося ідентифікувати готель, де вони проживали.

Фото: bihus.info

Це 5-зірковий Address Beach Resort. Мінімальна вартість проживання для подружжя з дитиною – 28 тис. грн за добу.

Завдяки іншим публікаціям дружини Тищенка можна визначити, що родина нардепа перебувала у Дубаї щонайменше з 30 грудня по 19 січня. Три тижні відпочинку в готелі коштують приблизно 580 тис. грн.

Фото: bihus.info

Інший нардеп від "Слуг" Юрій Арістов у грудні теж поїхав з родиною на відпочинок за кордон. З публікацій його дружини Марини Арістової стало відомо, що родина перебувала на Занзібарі.

Фото: bihus.info

Судячи з інших публікацій, зупинилися вони у готелі The Residence Zanzibar.

Фото: bihus.info

Мінімальна вартість проживання для двох дорослих та дітей коштує 30 тис. грн за ніч. П’ять днів проживання у готелі обходиться у 150 тис. грн. А незабаром родина Арістових переїхала в інший готель – теж 5-зірковий Tulia Zanzibar Unique Beach Resort. Судячи з фото, перебували вони там щонайменше два дні, які обійшлися у близько 90 тис. грн.

Після Нового року Юрій та Марина Арістови відвідали Лісабон. Завдяки фото та відео з Instagram дружини політика, можна ідентифікувати готель, де зупинилося подружжя. Це Olissippo Lapa Palace. Ніч проживання у номері цього готелю з видом на річку Тежу коштує 15 тис. грн. Судячи з публікацій Арістової, перебували вони з чоловіком у столиці Португалії щонайменше три дні. Вартість триденного перебування в готелі – 45 тис. грн.

Фото: bihus.info

Кирило Нестеренко – "Слуга народу" з Дніпровщини. Згідно з деклараціями, володіє мікроавтобусом Volkswagen Multivan 2009-го року виробництва, автомобілем ВАЗ-2101 1972-го року та мотоциклом Honda VFR 400R 1992-го року. Нардеп у декларації вказує вартість Хонди – 5000 грн. Фото цього мотоцикла є в Instagram Нестеренка. Завдяки особливим деталям екстер’єру байка, вдалося знайти оголошення про його продаж.

Фото: bihus.info

Відтак, депутат занизив вартість байку в майже 20 разів. Окрім цього, в інших публікаціях в Instagram нардепа можна побачити за кермом двох іномарок. За деталями інтер’єрів журналісти впізнали на відео Mercedes-Benz E-класу у W211-му кузові та BMW X2.

Фото: bihus.info

Нардеп від "Слуг" Богдан Торохтій у серпні 2021, судячи з інформації у Facebook, одружився з радницею ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна Аліною Левченко. В одній з публікацій Аліна показала каблучку Bvlgari Serpenti Viper за 20 тис. євро. У коментарях вона називає її обручкою, яку одягли їй 20-го серпня 2021-го року. Того дня подружжя повідомило у соцмережах про шлюб. У декларації нардепа витрат на придбання коштовної каблучки не відображено.

Фото: bihus.info

Решту майна дружини нардеп має вказати у річній декларації навесні 2022-го року. Майна цього має бути багато. Аліна Левченко демонструє у публікаціях купу дорогих прикрас, одягу та аксесуарів. Наприклад, сумочку Hermes Birkin за близько 60 тис. євро, каблучку Crivelli за 48 тис. євро, браслет Gaydamak Snake за майже 20 тис. доларів, шубу Manzari за 9000 євро. Крім того, в різні роки в Instagram-публікаціях дружини Торохтія можна побачити такі автомобілі: Mercedes-Maybach W222, Range Rover Sport, Mercedes-Benz G-класу, Mercedes-Benz GLC, декілька Mercedes-Benz S-класу, Ferrari 458 Italia тощо.

Нардеп Артем Дмитрук після виключення з фракції "Слуга народу" увійшов до міжфракційного об’єднання "Розумна політика" ексспікера Ради Дмитра Разумкова. Але ненадовго: після бійки на земельній комісії Одеської міської ради він залишив об’єднання на час розслідування. У своїх Instagram-сторіз Дмитрук декілька разів їздив за кермом кросовера, деталі інтер’єру якого видають в автівці Hyundai Santa Fe третього покоління. Такої у декларації нардепа немає.