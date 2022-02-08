Яку зарплату в середньому пропонували роботодавці в Україні та на яку розраховували пошукачі, повідомляє Finance.ua.

Нагадаємо, що за даними Держстату, мінімальна зарплата в Україні у 2018-2022 роках: з 1 жовтня 2022 – 6 700 грн. 3 1 грудня 2021 по 30 вересня 2022 – 6 500 грн. З 1 січня 2021 по 30 листопада 2021 – 6 000 грн. З 1 вересня 2021 – 5 000 грн. З 1 січня 2020 по 31 серпня 2020 – 4 723 грн. З 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 – 4 173 грн. З 1 січня 2018 по 31 грудня 2018 – 3 723 грн.

Зарплати, що в середньому пропонували роботодавці та хотіли отримувати пошукачі у 4 кварталі 2021:

У 2021 році ринок праці остаточно перейшов до рук пошукача після значної переваги у бік роботодавця у 2020 році. Боротьба за таланти посилюється й у 2022 році, найімовірніше, продовжиться. Тому роботодавцям потрібно посилювати свій бренд роботодавця та розширювати пакет бенефітів, щоб утримувати та залучати найкращі кадри.

Нагадаємо, що за даними ООН, до 2050 року населення України буде складати 35 млн осіб. Також Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і більше. Кожні 5 років середній вік населення України зростає на 1 рік.

Рівень безробіття в Україні у 2020-2021 рр: