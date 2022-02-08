МОЗ змінило алгоритм відстеження передачі COVID-19

В Україні змінили алгоритм відстеження інфікування коронавірусом.﻿ Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє Новое время.

За його словами, в умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер відстежуватимуться лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання.

Контактами високого ризику будуть вважатися члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров'я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях з високим ступенем ризику, наприклад лікарні та установи тривалого догляду.

Тих, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, можна вважати контактами низького ризику.

В Україні захворюваність на коронавірус тримається на високому рівні.

5 лютого виявили майже 44 тисячі інфікованих за добу – це найбільший показник за весь час пандемії.

Минулої доби виявили понад 34 тисяч випадків зараження.