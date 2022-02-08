У МЗС РФ відреагували на заяву посла США про Курильські острови

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США підтримують "штучні" територіальні претензії Японії до Росії через Курильські острови, повідомляє ТАСС.

Коментуючи зроблені днем раніше заяви посла США в Японії Рама Емануеля про те, що Вашингтон підтримує Токіо з питання "північних територій" (так у Японії називають південну частину Курильських островів) та визнають суверенітет Японії над ними, дипломат зазначила, що "Сполучені Штати Америки за десятиліття зробили Японію із самостійної держави державою залежною".

Вона назвала такі територіальні претензії "штучним нагнітанням істерики".

"Усю цю енергію, всю цю пристрасть вони пускають у зацикленість на цю тему. І ми відзначали щоразу штучний характер цієї проблеми та її нагнітання. Вона підігрівається певною частиною політичного істеблішменту Японії. Хто за нею стоїть? Тепер посол Сполучених Штатів виступив у повний зріст і про це заявив. Чи були у нас у цьому сумніви? Та жодних ніколи не було" , - заявила Захарова.

Захарова вважає, що Вашингтону так вигідно тримати цю тему на плаву, тому що "це штучне питання не дає можливості японській стороні приступити до реалізації повномасштабної, взаємовигідної та перспективної співпраці з Росією, якою вона мала б бути" .

Вона порадила Сполученим Штатам "більше часу приділяти інформуванню японської громадськості про злочини США" , маючи на увазі бомбардування Хіросіми та Нагасакі під час Другої світової.

СРСР приєднав південну частину Курильських островів за наслідками Другої світової війни. Японія не визнає це і вважає острови своєю територією.