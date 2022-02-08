Porsche готує фейсліфтинг для 911 та тестує кабріолет

Німецька компанія Porsche готує планове оновлення своєї культової моделі 911. Перші прототипи версії з кузовом кабріолет помічені на зимових тестах, повідомляє Обозреватель.

Раніше ми вже розповідали про тести версії купе. Тепер до об'єктивів потрапив прототип кабріолету. Новинка відрізнятиметься видозміненим бампером зі збільшеними повітрозабірниками. Також очікуються нові світлодіодні фари, замість яких поки що використовують старі.

Porsche тестує оновлений 911 Cabriolet. Джерело: Carscoops

Подібно до купе 911, яке було помічено при тестуванні в аналогічних умовах, кабріолет оснащений парою центрально розташованих вихлопних труб. Але, не варто очікувати повернення 4-літрового атмосферного двигуна через європейські екостандарти, що постійно посилюються. Нагадаємо, що нинішня генерація 911 Carrera оснащується 3-літровим турбованим мотором потужністю 385 к.с., який дозволяє купе розганятися до першої "сотні" за 4,2 секунди.

Ззаду можна побачити пару розташованих по центру труб. Джерело: Carscoops

Передбачається, що новинка отримає повністю цифрову панель приладів, а традиційний тахометр замінять електронним. Оновлені моделі Porsche 911 Coupe та Cabriolet дебютують на ринку в середині 2023 року.