У ТКГ виключають зобов'язання для України щодо Донбасу без згоди ВР

Виконуючий обов'язки першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін заявив, що будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній раді. Оскільки кожна юридично закріплена домовленість має розглядатися парламентом у вигляді закону, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"Це дуже важливий момент. Що б не відбувалося, все одно закони приймає Верховна рада. І не може бути якихось домовленостей, які є юридично обов'язковими для України як для держави, без того, щоб ці домовленості у вигляді закону не були схвалені і прийняті на рівні Верховної ради" , - зазначив він.

Костін пояснив, що закони, які є частиною політичного врегулювання відповідно до мінських угод, прийматиме саме Верховна рада, яка представляє інтереси всього українського народу.