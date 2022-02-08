Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це написав﻿ посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати у Києві президента Емманюеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, і міністра Жан-Іва ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо в Україну" , – написав він. ﻿

Зазначимо, що це перший офіційний візит лідера Французької Республіки в Україну з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.