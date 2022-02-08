При артриті колін фізіотерапія може бути кращою за стероїдні уколи

Фізична терапія при артриті колінного суглоба зазвичай вимагає набагато більше клопоту, ніж швидке введення стероїдів, щоб заспокоїти біль у суглобі. Але в довгостроковій перспективі фізіотерапія принаймні так само виправдовує себе, як і ін'єкції стероїдів, і, швидше за все, забезпечить довгострокове полегшення, повідомляє GreenPost.

Люди з артритом колінного суглоба зазвичай мають два основні варіанти лікування, крім хірургічного втручання — ін'єкції стероїдів, щоб полегшити набряклість і біль, або курс фізіотерапії, сказав провідний дослідник Деніел Рон, директор Центру первинної допомоги опорно-рухового апарату.

Згідно з недавнім клінічним випробуванням, фізична терапія була більш ефективною, ніж стероїдні уколи, сказав він.

«Активне втручання, наприклад фізичні вправи, матиме триваліший ефект, оскільки воно зміцнює ваше коліно. Ін'єкція не змінює силу вашого коліна, і як тільки біль зникає, ваше коліно не обов'язково функціонуватиме краще, якщо ви його не зміцните», - сказав Рон.

Протягом року дослідження прослідкувало 156 осіб, яким рандомно було призначено отримання ін'єкцій стероїдів або фізіотерапію.

Але дослідники виявили, що пацієнти з більшою ймовірністю отримають більш тривалий ефект від фізичної терапії, коли йдеться про відновлення рухливості та вгамування болю.

Ін'єкції зазвичай швидко і легко виправляють біль, але їхня дія з часом зникає, сказав доктор Едвард Адлер, завідувач відділення ортопедичної хірургії в лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку.

«Якщо пацієнти відчувають сильний біль, ми зробимо їм ін'єкцію, і вони підуть, почуваючи себе краще, але ми знаємо, що ін'єкція лише дає їм деяке полегшення, а насправді не допомагає. Це не сприяє зникненню артриту, тоді як вправи та фізіотерапія – це набагато краще. Це збільшує вашу м'язову силу. Це покращує діапазон руху суглоба», – сказав Адлер.

Люди, які бажають впоратися з болем у коліні без хірургічного втручання, також мають розглянути можливість зниження ваги та застосування фізичних вправ, додав Адлер.

Для професора ортопедичної хірургії Роберта Брофі нове дослідження показує, що обидва підходи корисні.