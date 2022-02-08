КрАЗ виготовить партію повнопривідних пожежних машин

КрАЗ переміг у тендері Полтавської ОДА на постачання лісовим господарствам області семи пожежних автоцистерн. За партію машин обласний бюджет заплатить 62,9 млн грн, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Держава закупить універсальні машини АЦ-8-60 на повнопривідному шасі КрАЗ-63221. Цікаво, що другий учасник тендеру, компанія "Титал", виставляла на торги машину свого виробництва, але також на шасі КрАЗ-63221 (6х6).

Згідно з угодою, вітчизняний автовиробник зобов'язується поставити автоцистерни до кінця 2022 року. Вони будуть розподілені по лісових господарствах наступним чином: дві машини отримає Гадяч, дві Миргород, дві Кременчук і одну Полтава.

Пожежна машина АЦ-8-60 обладнана цистерною для води об'ємом 7800 л, баком для піноутворювача, пожежною помпою продуктивністю до 60 л/с, а також електролебідкою. У списку додаткового обладнання також значаться лафетний ствол, пожежні рукави різних видів, сходи, бензопили, гідроелеватори та ін.На спецтранспорт діє гарантія у два роки без обмеження пробігу.