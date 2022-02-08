Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер

Після першого справжнього електромобіля марки, який буде представлений вже цього року, компанія Lexus відкрила завісу таємниці над новим великим "зеленим" кросовером, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Семимісний позашляховик з трьома рядами сидінь, відомий поки що під умовною назвою Lexus Electrified SUV, стане спадкоємцем ДВС-моделі Lexus RX L.

На вперше опублікованих зображеннях новинки помітні висувні ручки дверей та відсутність бічних дзеркал заднього виду – їхню роль виконують камери. Хоча, не виключено, що розсекречено фото концепту, а не серійної моделі.

Новий електричний позашляховик у зеленій лінійці японського преміум-бренду займе місце вище кросовера Lexus.RZ 450e, прем'єра якого відбудеться вже цього року.

До 2030 року компанія планує представити цілу гаму електромобілів, у тому числі універсал, кабріолет і навіть гіперкар. А 2035-го Lexus повністю перейде на електротягу.