Байден обмовився, заявивши про "вторгнення Німеччини до України"
Президент США Джо Байден обмовився під час пресконференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, заявивши про "німецьке вторгнення" до України. Про це, посилаючись на американське телебачення, пише Сакина Нуриева, Газета.ru.
"Дозвольте мені відповісти спочатку на перше запитання. Якщо Німеччина... якщо Росія вторгнеться - тобто, якщо танки та війська перетнуть кордон України знову, тоді "Північного потоку-2" не стане, ми покладемо йому кінець", - сказав голова Білого дому.