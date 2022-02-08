Арестович не писав заяви про звільнення з ОП

Колишній радник голови ОП Олексій Арестович не писав заяву про звільнення з президентського офісу.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит журналістів агентства "Українські новини".

"Повідомляємо, що до Департаменту управління персоналом не надходила заява А. Арестовича про звільнення його від виконання обов'язків радника глави Офісу президента" , - відповіли в ОП.

Водночас у лютневих списках радників Єрмака його теж немає.

Раніше Арестович повідомляв, що звільнився з Офісу президента, а також перестав бути спікером української сторони у Тристоронній контактній групі. За його словами, однією з причин стало повернення Порошенка до України, яке "закріпило слабкість, як головну органічну ознаку української держави".