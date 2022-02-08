Україна збільшила товарообіг з Росією

У 2021 році обіг зовнішньої торгівлі Росії та України зріс на 22,8%. Російські поставки в Україну зросли на 28,8% і склали $8,13 млрд, Українські в Росію - на 12,5%, до $4,155 млрд, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані Федеральної митної служби РФ. Товарообіг Росії та України у 2021 році виріс до $12 млрд 284,3 млн з $10 млрд 004,7 млн роком раніше.

Основними торговими партнерами Росії в січні-грудні 2021 року серед країн далекого зарубіжжя були:

Китай, товарообіг з яким склав 140,7 млрд дол. США (135,2% до січня-грудня 2020 року),

Німеччина - 57,0 млрд дол. (135,7%),

Нідерланди - 46,4 млрд дол. (162,6%),

США - 34,4 млрд дол. (143,6%),

Туреччина - 33,0 млрд дол. (157,0%),

Італія - 31,4 млрд дол. (154,7%),

Республіка Корея - 29,9 млрд дол. (152,2%),

Сполучене Королівство - 26,7 млрд дол. (3,4%),

Польща - 22,5 млрд дол. (156,2%),

Франція - 22,0 млрд дол. (172,8%).

Скриншот Customs.gov.ru

Експорт Росії в січні-грудні 2021 року склав 493,3 млрд дол. США та у порівнянні з січнем-груднем 2020 року збільшився на 45,7%. На частку країн далекого зарубіжжя припадало 86,9%, на країни СНД – 13,1%.

Основою російського експорту в січні-грудні 2021 року традиційно були паливно-енергетичні товари, питома вага яких у товарній структурі експорту склала 54,3% (у січні-грудні 2020 року – 49,7%).

Імпорт Росії в січні-грудні 2021 року склав 296,1 млрд дол. США і у порівнянні з січнем-груднем 2020 року збільшився на 26,5%. На частку країн далекого зарубіжжя припадало 89,3%, на країни СНД-10,7%.

У зовнішньоторговельний оборот Росії включені риба і морепродукти Російської Федерації, що не підлягають доставці для митного оформлення на території РФ; бункерне паливо, пальне, продовольство і матеріали, придбані за межами території РФ; товари та транспортні засоби, ввезені фізичними особами; донарахування на невраховані обсяги взаємної торгівлі з країнами ЄАЕС.

В експорт Росії включені риба і морепродукти Російської Федерації, що не підлягають доставці для митного оформлення на території РФ; донарахуванння на невраховані обсяги взаємної торгівлі з країнами ЄАЕС.

В імпорт Росії включені бункерне паливо, пальне, продовольство і матеріали, придбані за межами території РФ; товари та транспортні засоби, ввезені фізичними особами; донарахуванння на невраховані обсяги взаємної торгівлі з країнами ЄАЕС.