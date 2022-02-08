Cпеціальний режим для ІТ. Зеленський оголосив про запуск Дія.City

В Україні запустили спеціальний правовий режим для ІТ-галузі Дія. City, повідомляє Новое время.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск спеціального правового режиму для ІТ-галузі Дія.City. Таку заяву він зробив під час виступу на Diia Summit 8 лютого.

"Це цифрова столиця електронної держави. Дія. City — один із найкращих податкових, правових режимів на планеті. На планеті, де розмовляють мовою венчурного інвестування. Ми трансформуємо Україну в компанію продуктових компаній та стартапів" , - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, завдяки режиму Дія. City доячи IT-сектору у ВВП України зросте з 4% до 10%, а доходи індустрії — до $16,5 млрд.

"Це дозволить Україні стати найбільшим IT-хабом Європи" , - заявив президент.

"Тому ми хочемо, щоб резидентами Дія.City ставали не лише українські, а й закордонні IT-компанії" , - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що вже 8 лютого до правового режиму Дія.City приєднаються як українські, так і закордонні IT-компанії.

Нагадаємо, що 18 грудня президент Володимир Зеленський підписав проголосований парламентом закон, який встановлює правила оподаткування Дія.City.