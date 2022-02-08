Нафтогаз запустив у роботу ще одну газову свердловину

Найбільша в Україні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" запустила в роботу нову розвідувальну свердловину на Безпалівському родовищі в Харківській області, повідомляє УНІАН.

Як розповіли у прес-службі компанії, добовий дебіт свердловини становить 160 тис.куб. м газу на добу.

Місце для буріння свердловини визначено за результатами 3D сейсмічних досліджень, проведених у 2020 році.

"Беспаловське родовище - щодо "молоде". Зараз запаси родовища сягають понад 4 млрд куб. м газу, і ми продовжуємо розвідку родовища – провели 3D-сейсміку, буримо розвідувальні свердловини. Крім того, у 2018-му році запустили сучасну установку комплексної підготовки газу та інтенсифікуємо видобуток на свердловинах" , - цитує прес-служба директора дивізіону "Нафтогаз розвідка і видобуток" Олександра Романюка.

Він зазначив, що за останні чотири роки компанії вдалося збільшити видобуток на цьому родовищі в 4 рази – до 222 млн куб.м газу у 2021 році.