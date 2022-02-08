У Києві відбудеться "Марш єдності за Україну"

У Києві планують провести "Марш єдності за Україну". Акція запланована на суботу, 12 лютого.

Організаторами події є блогер Сергій Стерненко та організація "Гонор".

"У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну" , – йдеться в анонсі події на Facebook.

Почнуть ходу о 14:00 біля парку імені Тараса Шевченка на Володимирській вулиці.