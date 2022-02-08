У Києві відбудеться "Марш єдності за Україну"
У Києві планують провести "Марш єдності за Україну". Акція запланована на суботу, 12 лютого.
Організаторами події є блогер Сергій Стерненко та організація "Гонор".
"У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну", – йдеться в анонсі події на Facebook.
Почнуть ходу о 14:00 біля парку імені Тараса Шевченка на Володимирській вулиці.
"Такі заходи це дуже хороший спосіб об‘єднатись у ці непрості часи, відчути підтримку одне одного та дати однозначний сигнал — ми захищатимемо свою країну, що б там собі не хотіли окупанти", – написав один з організаторів заходу Сергій Стерненко.