Кулеба: Ми очікуємо сигналів, які Макрон привіз із Москви

Україна не перетне своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити її їх перетнути, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи переговори президента Франції Еммануеля Макрона, що відбулися в понеділок, із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це Кулеба заявив на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини у Києві у вівторок.